Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый субъект инновационной деятельности ООО "Нидл Мед (Беларусь)", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Компания будет реализовывать инновационный проект по созданию идеального тренажера для отработки практических мануальных навыков работниками различных специальностей - хирургами, тату-мастерами, студентами медицинских специальностей.

"Мы всегда с радостью принимаем в семью индустриального парка новые компании. В особенности нам интересны стартапы с востребованными идеями, которые реализуются субъектами инновационной деятельности парка. "Великий камень" пополнит новая компания "Нидл Мед". Выпускаемая компанией продукция будет широко применяться на практике и станет надежным подспорьем для молодых специалистов, работающих прежде всего в области медицины. Это та сфера, в которой без практических навыков трудно добиться значительных результатов", - сказал глава администрации парка Александр Ярошенко.

Проект создан в 2019 году группой студентов. Его идея заключается в создании тренажера, максимально приближенного к реальным тканям человека, для подготовки специалистов к практической деятельности. Проведение первичного курса симуляционного обучения позволит работникам различных специальностей (медикам, тату-мастерам, мастерам перманентного макияжа, косметологам и т.п.) отработать базовые мануальные навыки для уменьшения времени на адаптацию молодого специалиста на рабочем месте.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-