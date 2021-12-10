Угрожал таксисту страйкбольным автоматом: в Гродно завершено расследование хулиганства

Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хулиганских действиях. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

"События имели место в областном центре. Так, согласно материалам уголовного дела, днем 31 октября текущего года компания молодых людей, получив отказ от водителя такси на перевозку, стала высказывать ему свое недовольство. Между ними завязался конфликт, в ходе которого, один из потенциальных пассажиров из чехла, находившегося у него на плече, достал страйкбольный автомат, который направил в сторону водителя такси", - рассказали в УСК.

Потерпевший пояснил, что автомат, который держал парень, выглядел, как настоящий, в связи с чем его угрозу воспринимал реально. При этом последний вел себя агрессивно и вызывающе, совершал активные действия, направленные на устрашение и запугивание потерпевшего, высказывал в адрес него угрозы причинения телесных повреждений.

Водитель такси опасался не только за свою жизнь и здоровье, он полагал, что молодой человек может еще кому-то причинить телесные повреждения (в тот момент на улице также находились и несовершеннолетние). О случившемся мужчина незамедлительно рассказал коллегам, затем сообщил в милицию. После этого сотрудниками милиции 22-летний житель Гродно был задержан.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия. Установлено, что в момент совершения противоправных действий молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе осуществления предварительного следствия проведен ряд экспертных исследований. Результаты экспертиз изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Согласно заключению судебной баллистической экспертизы, изъятый у обвиняемого автомат является электромеханическим изделием для игры в страйкбол, внешне схожим с автоматом АК-74, при этом на момент исследования он находился в неисправном состоянии.

Согласно заключению психиатрической экспертизы установлено, что 22-летний житель областного центра на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.-0-