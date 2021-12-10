Британский суд разрешил выдачу Джулиана Ассанжа США

Источник материала: ОНТ

В Англии апелляционный суд поддержал апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд счел убедительными предоставленные Вашингтоном гарантии безопасности данного заключенного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

После этого дело вернут в суд первой инстанции. Ранее Вестминстерский магистратский суд постановил, что Ассанж не может быть выдан в США, так как велик риск его самоубийства. По указанной в документе информации, основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

Согласно постановлению Вестминстерского магистратского суда в январе, выдача основателя WikiLeaks США будет считаться противоправной, потому как страдающий аутизмом и клинической депрессией подсудимый может совершить самоубийство, что станет возможным, если он окажется в тюрьме США.

Фото: depositphotos.com

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