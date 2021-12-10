|
Подборка сериалов на выходные
Источник материала: ОНТ
Если на улицу не хочется нос показывать, а с какао и печеньками провести время дома, то вот несколько идей, что можно посмотреть на выходных.
«Чудовище должно умереть»
Криминальный сериал с Джаредом Харрисом и Кашом Джамбо. Это история матери. Мужчина насмерть сбил ее ребенка, и теперь она начинает его преследовать. И мстить.
«Темные начала»
Если не хватает приключений в жизни, то обязательно стоит обратить внимание на этот сериал.
«Домина»
Подойдет для любителей и ценителей истории Древнего Рима. В центре сюжета – Ливия Друзилла – жена Октавиана Августа, мать императора Тиберия и неплохой стратег своего времени.
«Почему женщины убивают»
Два сезона сериала, которые можно смотреть не по порядку.
Если первая история заставит присмотреться к своим близким, то вторая вдохновит на всякий случай подружиться с соседями.
«Стальная звезда»
История, которая интригует высказыванием «Убьем всех, кто в списке». Для всех, кто жаждет погрузиться в хаос преступности с Тимом Ротом.
А
Любители криминальных историй
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на улицу не хочется нос показывать, а с какао и печеньками провести время дома, то вот несколько идей, что можно посмотреть на выходных. «Чудовище должно...
|
Архив (Разное)