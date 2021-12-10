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Подборка сериалов на выходные

10.12.2021 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подборка сериалов на выходные

Если на улицу не хочется нос показывать, а с какао и печеньками провести время дома, то вот несколько идей, что можно посмотреть на выходных.

«Чудовище должно умереть»

Криминальный сериал с Джаредом Харрисом и Кашом Джамбо. Это история матери. Мужчина насмерть сбил ее ребенка, и теперь она начинает его преследовать. И мстить.


«Темные начала»

 Если не хватает приключений в жизни, то обязательно стоит обратить внимание на этот сериал. 


«Домина»

Подойдет для любителей и ценителей истории Древнего Рима. В центре сюжета – Ливия Друзилла – жена Октавиана Августа, мать императора Тиберия и неплохой стратег своего времени.  


«Почему женщины убивают»

Два сезона сериала, которые можно смотреть не по порядку.


Если первая история заставит присмотреться к своим близким, то вторая вдохновит на всякий случай подружиться с соседями. 


«Стальная звезда» 

История, которая интригует высказыванием «Убьем всех, кто в списке». Для всех, кто жаждет погрузиться в хаос преступности с Тимом Ротом.

А здесь можно найти топ-5 сериалов на основе реальных событий.

Любители криминальных историй оценят 8 сериалов об убийствах в маленьких городах.

Фото: скриншот из видео

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Если на улицу не хочется нос показывать, а с какао и печеньками провести время дома, то вот несколько идей, что можно посмотреть на выходных. «Чудовище должно...
 
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