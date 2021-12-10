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Коллегия Минспорта проходит на стадионе «Динамо» в Минске
Источник материала: ОНТ
Продолжается коллегия Министерства спорта и туризма, в которой принимают участие представители всех регионов страны.
Сегодня мероприятие принимает национальный олимпийский стадион «Динамо». Участники заседания рассматривают вопросы развития спорта высших достижений и подготовку ближайшего резерва. Перед началом официальной части гости ознакомились с выставкой спортивного инвентаря, которую подготовили ведущие клубы страны.
Ранее представители регионов посетили спортивные объекты столицы, ознакомились с их инфраструктурой и особенностями подготовки резерва национальных команд.
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Продолжается коллегия Министерства спорта и туризма, в которой принимают участие представители всех регионов страны. Сегодня мероприятие принимает национальный...
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