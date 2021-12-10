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Китай пригрозил закрыть свой рынок для транснациональных компаний, которые сотрудничают с Литвой

10.12.2021 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай пригрозил закрыть свой рынок для транснациональных компаний, которые сотрудничают с Литвой

Литве придется подсчитывать убытки не только от потери транзита белорусских удобрений, но и от конфликтов с Китаем. Поднебесная отвечает на попытки вмешательства в свои внутренние дела. Китай пригрозил закрыть свой рынок для транснациональных компаний, которые сотрудничают с Литвой.

Прямая торговля Вильнюса и Пекина незначительна. Но в прибалтийской республике размещаются производители мебели, продуктов питания и одежды для транснациональных корпораций, которые продают в Китай. Как сообщается, некоторые компании уже расторгли контракты с литовскими поставщиками. А литовское правительство, чтобы поддержать компании, которые пострадают, просит помощи у Еврокомиссии. 

Отношения между Китаем и Литвой накалились на фоне открытия представительства Тайваня в прибалтийской республике. Пекин рассматривает действия Вильнюса как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности. 

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Литве придется подсчитывать убытки не только от потери транзита белорусских удобрений, но и от конфликтов с Китаем. Поднебесная отвечает на попытки вмешательства...
 
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