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Бывшего студента минского вуза приговорили к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием
Источник материала: ОНТ
Бывшего студента минского вуза приговорили к пяти годам тюрьмы за администрирование экстремистским формированием. Об этом сообщили в прокуратуре города Минска,
Согласно материалам дела, 20-летнего парня признали виновным в организации и участии в групповых действиях, которые грубо нарушали общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, которые повлекли нарушение работы транспорта, организаций, предприятий и учреждений, а также в руководстве экстремистским формированием.
Бывший студент приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Фото Генпрокуратуры
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Бывшего студента минского вуза приговорили к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием
Бывшего студента минского вуза приговорили к пяти годам тюрьмы за администрирование экстремистским формированием. Об этом сообщили в прокуратуре города Минска,...
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