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Бывшего студента минского вуза приговорили к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием

10.12.2021 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывшего студента минского вуза приговорили к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием

Бывшего студента минского вуза приговорили к пяти годам тюрьмы за администрирование экстремистским формированием. Об этом сообщили в прокуратуре города Минска, пишет БЕЛТА.

Согласно материалам дела, 20-летнего парня признали виновным в организации и участии в групповых действиях, которые грубо нарушали общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, которые повлекли нарушение работы транспорта, организаций, предприятий и учреждений, а также в руководстве экстремистским формированием.

Бывший студент приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Фото Генпрокуратуры

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Теги: Минск
 
 
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Бывшего студента минского вуза приговорили к пяти годам тюрьмы за администрирование экстремистским формированием. Об этом сообщили в прокуратуре города Минска,...
 
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