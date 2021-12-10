Бывшего студента минского вуза приговорили к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием

Источник материала: ОНТ

Бывшего студента минского вуза приговорили к пяти годам тюрьмы за администрирование экстремистским формированием. Об этом сообщили в прокуратуре города Минска, пишет БЕЛТА.

Согласно материалам дела, 20-летнего парня признали виновным в организации и участии в групповых действиях, которые грубо нарушали общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, которые повлекли нарушение работы транспорта, организаций, предприятий и учреждений, а также в руководстве экстремистским формированием.

Бывший студент приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Фото Генпрокуратуры

Подписывайтесь на нас в Telegram