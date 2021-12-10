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«Шуточные ролики на серьезные темы»: военком Витебской области набрал в TikTok 8 млн лайков
Источник материала: ОНТ
У нашего сегодняшнего гостя очень серьезная работа, но и на TikTok времени хватает. В программе «Наше утро» на ОНТ – военный комиссар Витебской области, полковник Руслан Шкодин. Его TikTok-аккаунт собрал почти 8 миллионов лайков и около 350 тысяч подписчиков.
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У нашего сегодняшнего гостя очень серьезная работа, но и на TikTok времени хватает. В программе «Наше утро» на ОНТ – военный комиссар Витебской области, полковник...
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