«Шуточные ролики на серьезные темы»: военком Витебской области набрал в TikTok 8 млн лайков

Источник материала: ОНТ

У нашего сегодняшнего гостя очень серьезная работа, но и на TikTok времени хватает. В программе «Наше утро» на ОНТ – военный комиссар Витебской области, полковник Руслан Шкодин. Его TikTok-аккаунт собрал почти 8 миллионов лайков и около 350 тысяч подписчиков.



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