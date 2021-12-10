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7 подростков пострадали из-за распыления газа в Минске

10.12.2021 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 подростков пострадали из-за распыления газа в Минске

Днем 10 декабря в Минском государственном колледже сферы обслуживания кто-то распылил неизвестный газ. Об этом сообщает Минздрав.

Пострадали 7 подростков. 

Возможно, распыленный газ был перцовым.

Фото: БЕЛТА

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Днем 10 декабря в Минском государственном колледже сферы обслуживания кто-то распылил неизвестный газ. Об этом сообщает Минздрав. Пострадали 7 подростков. ...
 
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