Эйсмонт анонсировала новое интервью Лукашенко с белорусскими журналистами и Соловьевым

Источник материала: ОНТ

Глава белорусского государства планирует дать новое интервью. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт во время выступления на VIII форуме молодых журналистов, пишет Telegram-канал «Ксения Лебедева LIVE».

По словам Эйсмонт, на этот раз Президент будет общаться с белорусскими журналистами и Соловьевым.

По мнению Натальи Эйсмонт, август 2020 года – это июнь 1941-го для белорусской журналистики.

Фото: Telegram-канал «Ксения Лебедева LIVE»

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