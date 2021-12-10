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Эйсмонт анонсировала новое интервью Лукашенко с белорусскими журналистами и Соловьевым
Источник материала: ОНТ
Глава белорусского государства планирует дать новое интервью. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт во время выступления на VIII форуме молодых журналистов,
По словам Эйсмонт, на этот раз Президент будет общаться с белорусскими журналистами и Соловьевым.
По мнению Натальи Эйсмонт, август 2020 года – это июнь 1941-го для белорусской журналистики.
Фото: Telegram-канал «Ксения Лебедева LIVE»
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Глава белорусского государства планирует дать новое интервью. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Наталья...
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