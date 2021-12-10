ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эйсмонт анонсировала новое интервью Лукашенко с белорусскими журналистами и Соловьевым

10.12.2021 17:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эйсмонт анонсировала новое интервью Лукашенко с белорусскими журналистами и Соловьевым

Глава белорусского государства планирует дать новое интервью. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт во время выступления на VIII форуме молодых журналистов, пишет Telegram-канал «Ксения Лебедева LIVE».

По словам Эйсмонт, на этот раз Президент будет общаться с белорусскими журналистами и Соловьевым.

По мнению Натальи Эйсмонт, август 2020 года – это июнь 1941-го для белорусской журналистики.

Фото: Telegram-канал «Ксения Лебедева LIVE»

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского государства планирует дать новое интервью. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Наталья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительству Беларуси «указали» обуздать инфляцию и удержать курс рубля в 2022-м. Насколько это реально?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by