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Crazy Frog вернулся – вышел первый клип за 11 лет

10.12.2021 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Crazy Frog вернулся – вышел первый клип за 11 лет

Компьютерный анимационный Безумный Лягушонок, известный как Crazy Frog, вернулся! 10 декабря на YouТube впервые за 11 лет вышел новый клип.


Трек называется «Tricky» – это микс из двух популярных песен в TikTok – «It's tricky» RUN DMC и «M to the B» Millie B. А еще в клипе есть отсылка к космической компании Илона Маска.

Вольфганг Босс, президент A&R Sony Music, который продюсировал и владеет всей музыкой Crazy Frog, надеется, что свежий трек и видео найдут новых поклонников в TikTok, где создается большая часть современного вирусного музыкального контента.

Фото: скриншот из видео

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Компьютерный анимационный Безумный Лягушонок, известный как Crazy Frog, вернулся! 10 декабря на YouТube впервые за 11 лет вышел новый клип. Трек называется «Tricky» – это микс...
 
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