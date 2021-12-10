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Crazy Frog вернулся – вышел первый клип за 11 лет
Источник материала: ОНТ
Компьютерный анимационный Безумный Лягушонок, известный как Crazy Frog, вернулся! 10 декабря на YouТube впервые за 11 лет вышел новый клип.
Трек называется «Tricky» – это микс из двух популярных песен в TikTok – «It's tricky» RUN DMC и «M to the B» Millie B. А еще в клипе есть отсылка к космической компании Илона Маска.
Вольфганг Босс, президент A&R Sony Music, который продюсировал и владеет всей музыкой Crazy Frog,
Фото: скриншот из видео
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Компьютерный анимационный Безумный Лягушонок, известный как Crazy Frog, вернулся! 10 декабря на YouТube впервые за 11 лет вышел новый клип. Трек называется «Tricky» – это микс...
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