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Правительству Беларуси «указали» обуздать инфляцию и удержать курс рубля в 2022-м. Насколько это реально?
10.12.2021 18:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Александр Лукашенко один за другим подписал указы о
«Снижение уровня инфляции к концу 2022 года до 6% — заманчивая цель»
— Последнее значение инфляции в Беларуси,
На самом деле в росте инфляции Беларусь не одинока и движется в общемировом тренде. Например, последние данные по инфляции в США на уровне 6,6% — это максимум с 1990 года. Уже даже
Безусловно, это не оправдание для белорусской экономики, но мировой рост цен на сырьевые и продовольственные товары, которым отмечен 2021 год, принес в страну не только отменные показатели экспорта, но и рост инфляции.
Поскольку цены не могут расти непрерывно, на каком-то горизонте инфляционное давление постепенно снизится. Как следствие, это может стать одним из факторов понижения показателя. Есть индикаторы, которые косвенно указывают на это. Например, базовый индекс потребительских цен (инфляция, очищенная от сезонных факторов) в октябре начал снижаться до 9,6% против 9,9% в сентябре и августе 2021 года.
Но есть другой показатель, в совокупности с ИПЦ, который пока не радует — индекс-дефлятор ВВП (изменение стоимости всего ВВП за отдельный период к аналогичному периоду год назад, иначе говоря — насколько ВВП в деньгах стал дешевле-дороже за период).
Снижение уровня инфляции к концу 2022 года до 6% — заманчивая цель. Но насколько реально исполнение этого прогноза, мы увидим в первые два-три месяца наступающего года. Если мировая инфляция начнет замедляться и показатели Беларуси также «развернутся на юг», не исключено, что уровень ИПЦ через год вернется к однозначным значениям.
О чем говорит заложенный уровень роста денежной массы?
Изменение денежной массы в финансовой системе — один из инструментов настройки кредитно-денежной политики Нацбанка. В целом заложенный уровень роста денежной массы — это параметр, в рамках которого регулятор может изменять объем широкой денежной массы (ШДМ)
При этом не факт, что реальное значение изменения ШДМ на конец следующего года будет именно таким. Например, на 2021 год плановый прирост денежной массы определен в 7−10%. Фактически же в октябре в годовом исчислении прирост денежной массы составил всего 1,7%. Конечно, до конца года остается еще два отчетных месяца, но вероятность того, что Нацбанк выберет отведенный ему лимит прироста ШДМ, маловероятна. Поэтому насколько реально изменится денежная масса в 2022 году, будет зависеть от показателей экономики в целом и финансов в частности. Будем надеяться, что Нацбанк сохранит твердую позицию и не станет накачивать экономику деньгами.
«Кредиты подешевеют только в случае снижения инфляции»
Национальному банку предписали «формировать условия для кредитования на уровне, позволяющем поддержать экономическую активность». Надо полагать, что, если бы у регулятора была возможность снизить ставку рефинансирования и
Нацбанку разрешили поддерживать курс белорусского рубля с помощью валютных интервенций
Валютные интервенции регулятора, которые предусмотрены в указе, послужат демпфером для сглаживания курсовых колебаний белорусского рубля. А это дает надежду, что о девальвации нам не стоит беспокоиться.
Вообще, термин «девальвация» в текущем финансовом году звучит несколько издевательски, поскольку и валютная корзина Нацбанка, и всеми любимый доллар США, не говоря уже про евро и российский рубль, дешевеют на внутреннем финансовом рынке на -2,68%, -2,21% и -10,21% соответственно. Так что впору вводить в оборот подзабытый термин «ревальвация», что мы и видим по факту.
Удастся ли удержать уровень золотовалютных резервов?
На следующий финансовый год,
При текущем уровне ЗВР в примерно $ 8,5 млрд и плановых выплатах около $ 280 млн удержанию ЗВР в прогнозных величинах ($ 7 млрд на конец 2022 года) ничто не угрожает.
«Рост экспорта не может продолжаться до бесконечности»
На фоне
Кроме того, может включиться неприятный эффект от экономических санкций: пять действующих пакетов плюс анонсированный шестой. Как это отразится на экономике в целом и на ВВП в частности — узнаем через полгода. Но снижение количества инвестиций тоже будет накладывать свой отпечаток.
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Правительству Беларуси «указали» обуздать инфляцию и удержать курс рубля в 2022-м. Насколько это реально?
Александр Лукашенко один за другим подписал указы о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития и основных направлениях денежно-кредитной...
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