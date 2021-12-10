ДТП с участием автомобиля оперативного назначения произошло в Минске

Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Тростенецкой произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня около 15.55 на ул.Тростенецкой автомобиль "Мерседес" столкнулся с милицейским автомобилем УАЗ, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешеходов. В результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.-0-