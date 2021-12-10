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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной рождественской открыткой

10.12.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной рождественской открыткой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной открыткой к рождественским праздникам. Фото появилось в официальном Instagram-аккаунте.

Кто является автором фото, неизвестно.


На праздничном снимке этого года принц чета Кембриджских позируют на фоне пещеры вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. 

Фото: Instagram @dukeandduchessofcambridge

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной открыткой к рождественским праздникам. Фото появилось в официальном Instagram-аккаунте. Кто является автором...
 
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