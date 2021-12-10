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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной рождественской открыткой
Источник материала: ОНТ
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной открыткой к рождественским праздникам. Фото появилось в
Кто является автором фото, неизвестно.
На праздничном снимке этого года принц чета Кембриджских позируют на фоне пещеры вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Фото: Instagram @dukeandduchessofcambridge
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной открыткой к рождественским праздникам. Фото появилось в официальном Instagram-аккаунте. Кто является автором...
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