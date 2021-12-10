Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной рождественской открыткой

Источник материала: ОНТ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились традиционной открыткой к рождественским праздникам. Фото появилось в официальном Instagram-аккаунте.

Кто является автором фото, неизвестно.





На праздничном снимке этого года принц чета Кембриджских позируют на фоне пещеры вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Фото: Instagram @dukeandduchessofcambridge

Подписывайтесь на нас в Telegram