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Минчанку задержали за мошенничество и подстрекательство к даче взятки
Источник материала: ОНТ
Правоохранителями была задержана 34-летняя минчанка по подозрению в выманивании денег у родственников заключенных. Об этом
Уже установлены более 10 человек, которые с 2017 по май 2021 года передали подозреваемой более Br30 тыс.
Ранее задержанную женщину судили за торговлю людьми. Сейчас ее признали подозреваемой по уголовным делам за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Она содержится под стражей.
Фото: pixabay/носит иллюстративный характер
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Правоохранителями была задержана 34-летняя минчанка по подозрению в выманивании денег у родственников заключенных. Об этом сообщает БЕЛТА. Уже установлены более...
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