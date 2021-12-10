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Минчанку задержали за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

10.12.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанку задержали за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

Правоохранителями была задержана 34-летняя минчанка по подозрению в выманивании денег у родственников заключенных. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уже установлены более 10 человек, которые с 2017 по май 2021 года передали подозреваемой более Br30 тыс.

Ранее задержанную женщину судили за торговлю людьми. Сейчас ее признали подозреваемой по уголовным делам за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Она содержится под стражей.

Фото: pixabay/носит иллюстративный характер

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Правоохранителями была задержана 34-летняя минчанка по подозрению в выманивании денег у родственников заключенных. Об этом сообщает БЕЛТА. Уже установлены более...
 
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За мошенничество и подстрекательство к даче взятки задержана минчанка
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