Туман, гололед и до +4°С: прогноз погоды на 11 декабря

Источник материала: ОНТ

11 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты с территории Украины, вслед за которыми продолжат поступать теплые, влажные воздушные массы с южных широт. В результате - пасмурно, ветрено, сыро и скользко. Будьте осторожны.

В субботу – облачно. Во многих районах страны пройдут дожди с мокрым снегом. Влажность до 100%. Большая вероятность туманов, видимость до полукилометра. На дорогах гололедица, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, в ночные и утренние часы порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха от ноля по западу до +4°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на тех же отметках - от ноля в западных районах до +4°С в юго-восточных. К вечеру температура составит от -1°С по Брестской области до +2°С по Гомельской.

В воскресенье сохранится влияние влажных воздушных масс с юга Европы. Будет преобладать облачная погода. Повсеместно пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, видимость до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью от -3°С по западу до +4°С по юго-востоку, днем -2°С… +4°С, по юго-востоку – до +6°С. В начале следующей недели погода не изменится.

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