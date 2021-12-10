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ДТП с милицейским авто произошло в Минске

10.12.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 15:55 на ул.Тростенецкой.

По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла около 15:55 на ул.Тростенецкой. ...
 
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