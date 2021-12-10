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ДТП с милицейским авто произошло в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения. Об этом
Авария произошла около 15:55 на ул.Тростенецкой.
По факту произошедшего проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла около 15:55 на ул.Тростенецкой. ...
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