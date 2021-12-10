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Купленная к Рождеству елка оказалась очень тонкой
Источник материала: ОНТ
Жительница Нью-Йорка попросила родителей купить рождественскую елку. В итоге ее ждало разочарование. Видео опубликовано на YouTube.
Девушке хотелось, чтобы дерево было высоким – не менее 180 сантиметров. Мама и папой выполнили это пожелание. Но вот ширина елки… всего 15 сантиметров.
Автор ролика была очень огорчена и возмущалась, глядя на слишком узкое праздничное дерево. Как некоторые отметили, это и елкой-то назвать сложно.
Фото: pixabay
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Жительница Нью-Йорка попросила родителей купить рождественскую елку. В итоге ее ждало разочарование. Видео опубликовано на YouTube. Девушке хотелось, чтобы дерево...
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