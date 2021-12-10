Купленная к Рождеству елка оказалась очень тонкой

Источник материала: ОНТ

Жительница Нью-Йорка попросила родителей купить рождественскую елку. В итоге ее ждало разочарование. Видео опубликовано на YouTube.





Девушке хотелось, чтобы дерево было высоким – не менее 180 сантиметров. Мама и папой выполнили это пожелание. Но вот ширина елки… всего 15 сантиметров.

Автор ролика была очень огорчена и возмущалась, глядя на слишком узкое праздничное дерево. Как некоторые отметили, это и елкой-то назвать сложно.

Фото: pixabay

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