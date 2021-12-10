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Купленная к Рождеству елка оказалась очень тонкой

10.12.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купленная к Рождеству елка оказалась очень тонкой

Жительница Нью-Йорка попросила родителей купить рождественскую елку. В итоге ее ждало разочарование. Видео опубликовано на YouTube.


Девушке хотелось, чтобы дерево было высоким – не менее 180 сантиметров. Мама и папой выполнили это пожелание. Но вот ширина елки…  всего 15 сантиметров.

Автор ролика была очень огорчена и возмущалась, глядя на слишком узкое праздничное дерево. Как некоторые отметили, это и елкой-то назвать сложно. 

Фото: pixabay

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Жительница Нью-Йорка попросила родителей купить рождественскую елку. В итоге ее ждало разочарование. Видео опубликовано на YouTube. Девушке хотелось, чтобы дерево...
 
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