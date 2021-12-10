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Диетолог: обезжиренные продукты не являются полезными
Источник материала: ОНТ
Диетолог Светлана Зеленцова выразила мнение, что обезжиренные продукты не являются полезными, и объяснила, почему она придерживается такой точки зрения. Об этом
По словам специалиста, такие продукты обычно содержат в себе дополнительные вещества, которые улучшают их вкусовые качества, однако не являются полезными для здоровья. К таким веществам относится крахмал, ароматизаторы, гидрогенизированные растительные жиры, красители и прочие. Более того, продукт перед тем, как попасть на прилавок, обработан промышленным способом, а раз так, значит он становится менее полезен и часто содержит больше калорий по сравнению с цельным.
Эксперт отметила, что человеку нужно употреблять жиры.
В связи с этим специалист предостерегла от ежедневного употребления обезжиренных продуктов. Зеленцова отметила, что даже в случае, когда человеку по медицинским показаниям нужно ограничение жиров, она бы советовала другой рацион питания.
Фото: pixabay
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Диетолог Светлана Зеленцова выразила мнение, что обезжиренные продукты не являются полезными, и объяснила, почему она придерживается такой точки зрения. Об этом...
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