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Диетолог: обезжиренные продукты не являются полезными

10.12.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог: обезжиренные продукты не являются полезными

Диетолог Светлана Зеленцова выразила мнение, что обезжиренные продукты не являются полезными, и объяснила, почему она придерживается такой точки зрения. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, такие продукты обычно содержат в себе дополнительные вещества, которые улучшают их вкусовые качества, однако не являются полезными для здоровья. К таким веществам относится крахмал, ароматизаторы, гидрогенизированные растительные жиры, красители и прочие. Более того, продукт перед тем, как попасть на прилавок, обработан промышленным способом, а раз так, значит он становится менее полезен и часто содержит больше калорий по сравнению с цельным.

Эксперт отметила, что человеку нужно употреблять жиры.

В связи с этим специалист предостерегла от ежедневного употребления обезжиренных продуктов. Зеленцова отметила, что даже в случае, когда человеку по медицинским показаниям нужно ограничение жиров, она бы советовала другой рацион питания.

Фото: pixabay

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Диетолог Светлана Зеленцова выразила мнение, что обезжиренные продукты не являются полезными, и объяснила, почему она придерживается такой точки зрения. Об этом...
 
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