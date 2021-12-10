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Как сделать традиционную журналистику популярной в сети? VIII Форум молодых журналистов проходит в Минске

10.12.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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«Делать» традиционную журналистику – печатные издания, радио, классическое телевидение – популярной в сети. В Минске сегодня собрались молодые журналисты на восьмом медиа-форуме. Это 200 участников и все регионы страны. 

Речь в первую очередь о трансформации контента. Согласно социсследованиям, сегодня только 15% людей до 35-ти лет смотрят телевизор. При этом те же программы, интервью, ток-шоу и новости в сети готова смотреть гораздо большая аудитория, но сам контент нужно видоизменять. Говоря о печатных СМИ – от них ждут проявлений в интернете: соцсети, Telegram-каналы – это тоже должно входить в политику редакции. И самое главное журналистика внутри Беларуси не должна работать против интересов страны.

Спикеры форума – действующие медиа-менеджеры. Как наполнять программы? Что может заставить спикеров говорить откровеннее? Как реагировать на хейт? Тем много. Главное – практические примеры успешных программ раскладывают по полкам. Например, как цеплять максимальную аудиторию – в классическом вещании и в сети одновременно?

Во время всех выступлений – аудиторию призывали к диалогу. В зале действующие журналисты (причем большинство из регионов), представители общественных организаций, студенты – многие пробуют себя в профессии, начиная с интернет-вещания.

Личные бренды в медиа-пространстве, авторские блоги, даже опыт журналистики Востока – форум получился максимально прикладным. Такие события будут чаще.

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Теги: Минск
 
 
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«Делать» традиционную журналистику – печатные издания, радио, классическое телевидение – популярной в сети. В Минске сегодня собрались молодые журналисты на...
 
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