Провалившегося под лед рыбака спасли на Заславском водохранилище

Источник материала: ОНТ

Сообщение о том, что на Заславском водохранилище рыбак провалился под лед, поступило спасателям 10 декабря в 13:18. Об этом сообщает МЧС.





Инцидент произошел около агрогородка Семково. Провалившийся мужчина находится на расстоянии 30 метров от берега. До приезда работников МЧС помощь ему пытались оказать местные жители.

Пострадавший рыбак 1968 года рождения.

Фото: МЧС

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