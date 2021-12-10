﻿ Пес помог украсить елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пес помог украсить елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам

10.12.2021 21:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пес помог украсить елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам

Пес из Милтона (Флорида, США) повеселился сам, рассмешил владельцев и пользователей Сети, а еще украсил елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам. Видео опубликовано в Facebook.


Питомец носился по комнате с игрушкой, мотая головой в разные стороны. В итоге предмет веселья вылетел из пасти, приземлившись прямо на праздничную елку. Собака даже застыла от удивления – как-то неожиданно получилось внести свою лепту в украшение. 

Зрители, посмеявшись от такой случайности и реакции пса, заметили, что четвероногому герою придется смириться – игрушка, попавшая на елку, автоматически становится рождественской.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пес из Милтона (Флорида, США) повеселился сам, рассмешил владельцев и пользователей Сети, а еще украсил елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам. Видео...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске водитель иномарки сбила пешехода и врезалась в столб
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by