Пес помог украсить елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам

Источник материала: ОНТ

Пес из Милтона (Флорида, США) повеселился сам, рассмешил владельцев и пользователей Сети, а еще украсил елку к новогодним праздникам, чему очень удивился сам. Видео опубликовано в Facebook.





Питомец носился по комнате с игрушкой, мотая головой в разные стороны. В итоге предмет веселья вылетел из пасти, приземлившись прямо на праздничную елку. Собака даже застыла от удивления – как-то неожиданно получилось внести свою лепту в украшение.

Зрители, посмеявшись от такой случайности и реакции пса, заметили, что четвероногому герою придется смириться – игрушка, попавшая на елку, автоматически становится рождественской.

Фото: pixabay

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