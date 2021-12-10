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Вижу цель, не вижу препятствий: утенок научился перелезать высокий забор

10.12.2021 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вижу цель, не вижу препятствий: утенок научился перелезать высокий забор

Житель Колораду-ду-Оэсте (Бразилия) был удивлен, когда сосед принес ему его утенка. Птица как-то сбежала. Тогда он решил поставить камеру и заснять побег. Видео опубликовано на YouTube.


Ситуация была странной: двор окружен довольно высоким забором, а утенок еще не научился летать. Что ж, осталось только проследить за беглянкой, чтобы разгадать эту загадку.

Оказалось, что птица была талантливой альпинисткой. Утка прекрасно карабкалась вверх по стене. 

Зрители и посмеялись, и порассуждали, какие еще таланты скрывает утенок.  

Фото: pixabay

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Житель Колораду-ду-Оэсте (Бразилия) был удивлен, когда сосед принес ему его утенка. Птица как-то сбежала. Тогда он решил поставить камеру и заснять побег. Видео...
 
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