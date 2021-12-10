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Вижу цель, не вижу препятствий: утенок научился перелезать высокий забор
Источник материала: ОНТ
Житель Колораду-ду-Оэсте (Бразилия) был удивлен, когда сосед принес ему его утенка. Птица как-то сбежала. Тогда он решил поставить камеру и заснять побег. Видео опубликовано на YouTube.
Ситуация была странной: двор окружен довольно высоким забором, а утенок еще не научился летать. Что ж, осталось только проследить за беглянкой, чтобы разгадать эту загадку.
Оказалось, что птица была талантливой альпинисткой. Утка прекрасно карабкалась вверх по стене.
Зрители и посмеялись, и порассуждали, какие еще таланты скрывает утенок.
Фото: pixabay
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Житель Колораду-ду-Оэсте (Бразилия) был удивлен, когда сосед принес ему его утенка. Птица как-то сбежала. Тогда он решил поставить камеру и заснять побег. Видео...
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