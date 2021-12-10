Вижу цель, не вижу препятствий: утенок научился перелезать высокий забор

Источник материала: ОНТ

Житель Колораду-ду-Оэсте (Бразилия) был удивлен, когда сосед принес ему его утенка. Птица как-то сбежала. Тогда он решил поставить камеру и заснять побег. Видео опубликовано на YouTube.





Ситуация была странной: двор окружен довольно высоким забором, а утенок еще не научился летать. Что ж, осталось только проследить за беглянкой, чтобы разгадать эту загадку.

Оказалось, что птица была талантливой альпинисткой. Утка прекрасно карабкалась вверх по стене.

Зрители и посмеялись, и порассуждали, какие еще таланты скрывает утенок.

Фото: pixabay

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