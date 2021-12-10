Яркие победы уже на старте сезона! Анна Сола и Антон Смольский завоевали сразу две медали на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Этот день был по-настоящему радостным для наших спортивных болельщиков. Сборная Беларуси по биатлону в невероятной манере стартовала на третьем этапе Кубка мира в Австрии. Сегодня впервые в сезоне у нас двойной пьедестал. Причем, порадовали не только девушки (к этому мы уже привыкли, но и мужчины). Олимпийский сезон начинается очень многообещающе.

Начался этап в Хохфильцене с мужского спринта, который оказался счастливым для нашего Антона Смольского. Белорус оставил за спиной признанных фаворитов – норвежцев, французов, россиян. Смольский точно стрелял и быстро бежал. Выдав лучшую гонку в своей карьере. И впервые поднялся на пьедестал.

Только представьте, медалей наши биатлонисты не выигрывали с 2016 года. И эта награда доказывает, что белорусы в олимпийском сезоне действительно выглядят мощно и готовы к серьезным свершениям в Пекине.

Наши девушки смогли подхватить эту эстафету у мужской команды. И даже превзойти результат парней. Ни для кого не секрет, что в этом сезоне белоруски очень быстры. Что доказали на прошлой неделе в эстафете. Но пока выше второго места наша команда не поднималась. И вот сегодня уже после первой стрельбы стало понятно: У Анны Солы будет медаль… Вопрос? Какого качества.

Анна точно проходит и второй огневой рубеж. Преимущество огромное, у соперниц абсолютно нет шансов. Даже Динара Алимбекова прилично отстаёт. Сола финиширует первой с большим отрывом от конкуренток, выигрывая первую личную гонку в своей карьере. «Фантастика», скажет Анна в интервью после спринта. Разве можно было представить перед началом сезона, что белоруска выиграет почти минуту у супер-звезд мирового биатлона. К бронзе Эстерсунда, Сола добавляет золото Хохфильцена.

Наши девушки по-прежнему в общем зачёте идут очень высоко. Завтра пройдет гонка преследования, где снова будет шанс на награды. А в воскресенье – эстафета. И соперникам пора начинать боятся наших девчонок. Кажется, они всерьез настроены в этом сезоне подтвердить звание олимпийских чемпионок.

С успешным выступлением на первых этапах Кубка мира национальную команду поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что завоёванные медали в личных гонках и эстафете дарят болельщикам надежду на яркий олимпийский сезон. И сегодняшняя победа Анны Солы и бронзовый успех Антона Смольского – закономерный результат многолетних тренировок, упорства и целеустремлённости. Также Глава государства выразил уверенность, что талантливое поколение с честью продолжит славные традиции белорусского биатлона.

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