﻿ Пес смешно клянчит лакомство, но хозяин неподкупен. Только посмотрите, это очень мило! (ВИДЕО). 21.by
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Пес смешно клянчит лакомство, но хозяин неподкупен. Только посмотрите, это очень мило! (ВИДЕО)

10.12.2021 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес смешно клянчит лакомство, но хозяин неподкупен. Только посмотрите, это очень мило! (ВИДЕО)

Устоять перед большими влюбленными в хозяина глазами, которыми иногда смотрят питомцы, бывает очень непросто. Один такой душераздирающий случай был заснят на видео и выложен в интернет, пишет ridus.ru.

Видеокадры позволяют наблюдать за псом, который ради вкусняшек занял самую удачную позицию по отношению к хозяину – наблюдать за этим более чем уморительно. Не у каждого получится игнорировать настолько жалостливый вид и печальный взгляд, однако хозяина этого питомца так просто не пронять.


Интернет-пользователей позабавил забавный пес.

«Я думала это интерьерная задумка такая, а не живая собака», «Когда лапы на стол запретили ставить, но про моську ничего не сказали», «Ждун», «Сразу видно настоящую охотничью породу. На все готов ради добычи», «Ахах, сеанс гипноза, кажется, проводит», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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Устоять перед большими влюбленными в хозяина глазами, которыми иногда смотрят питомцы, бывает очень непросто. Один такой душераздирающий случай был заснят на...
 
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