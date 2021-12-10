|
Пес смешно клянчит лакомство, но хозяин неподкупен. Только посмотрите, это очень мило! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Устоять перед большими влюбленными в хозяина глазами, которыми иногда смотрят питомцы, бывает очень непросто. Один такой душераздирающий случай был заснят на видео и выложен в интернет,
Видеокадры позволяют наблюдать за псом, который ради вкусняшек занял самую удачную позицию по отношению к хозяину – наблюдать за этим более чем уморительно. Не у каждого получится игнорировать настолько жалостливый вид и печальный взгляд, однако хозяина этого питомца так просто не пронять.
Интернет-пользователей позабавил забавный пес.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устоять перед большими влюбленными в хозяина глазами, которыми иногда смотрят питомцы, бывает очень непросто. Один такой душераздирающий случай был заснят на...
|
Архив (Разное)