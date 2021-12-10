Григорий Лепс разводится с женой после 20 лет брака

Источник материала: ОНТ

Стало известно о том, что жена Григория Лепса Анна подала на развод. По словам адвоката супруги артиста, решение обоюдное.

За их плечами – 20 лет брака. Известие потрясло общественность, так как многим казалось, что пара по-настоящему счастлива.

Официальное расторжение брака назначено на 20 декабря на мировом участке №364 Хамовнического суда.

По словам адвоката Оксаны Якимовой, которая представляет интересы Шаплыковой, решение расстаться было совместным и окончательным, пишет «СтарХит».

Также сообщается, что вопрос раздела совместно нажитого имущества и бизнеса между супругами не поднимался.

Фото: depositphotos.com





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