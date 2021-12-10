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Григорий Лепс разводится с женой после 20 лет брака
Источник материала: ОНТ
Стало известно о том, что жена Григория Лепса Анна
За их плечами – 20 лет брака. Известие потрясло общественность, так как многим казалось, что пара по-настоящему счастлива.
Официальное расторжение брака назначено на 20 декабря на мировом участке №364 Хамовнического суда.
По словам адвоката Оксаны Якимовой, которая представляет интересы Шаплыковой, решение расстаться было совместным и окончательным,
Также сообщается, что вопрос раздела совместно нажитого имущества и бизнеса между супругами не поднимался.
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Стало известно о том, что жена Григория Лепса Анна подала на развод. По словам адвоката супруги артиста, решение обоюдное. За их плечами – 20 лет брака. Известие...
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