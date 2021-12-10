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Задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1

10.12.2021 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1

В Беларуси правоохранителями задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1. Об этом сообщает Telegram-канал «Желтые сливы».

Как сообщается, с июля 2020-го года Николай Бределев передавал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Telegram-каналов.

Компания А1 пока не комментирует задержание. 

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В Беларуси правоохранителями задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1. Об этом сообщает Telegram-канал «Желтые сливы». Как сообщается, с июля 2020-го года...
 
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