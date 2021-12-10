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В Минске водитель иномарки сбила пешехода и врезалась в столб

10.12.2021 21:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница столицы на автомобиле сбила пешехода, растерялась на дороге и врезалась в уличный фонарь. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня около 14.15 39-летняя женщина на автомобиле "Ниссан", выезжая с дворовой территории дома №97 по ул.Плеханова, при повороте направо не уступила дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Затем, перепутав педали тормоза и газа, водитель выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей при подъезде к пешеходному переходу снижать скорость движения и быть готовым уступить дорогу пешеходам. Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении. Пешеходам необходимо проявлять особую внимательность и осторожность при пересечении проезжей части.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 
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