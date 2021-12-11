Спасло только то, что не было денег на карте: борисовчанка едва не перечислила мошенникам 245 рублей. А вы попались бы на такую уловку?

Источник материала: ОНТ

В милицию обратилась 46-летняя борисовчанка, у которой обманом хотели похитить деньги с карты. Об этом сообщили в отделении по противодействию киберпреступности Борисовского РУВД, пишет edinstvo.by.

Началось все с того, что женщина разместила в интернете объявление о продаже щенков французского бульдога. Почти сразу ей написал покупатель и стал довольно подробно уточнять особенности и нюансы породы – это и убедило женщину в том, что собеседник настроен серьезно насчет покупки.

Когда настало время переводить деньги, неизвестный сбросил женщине фишинговую ссылку, где нужно было ввести данные карты. Попавшись на эту ловушку, женщину ждало неминуемое списание этой суммы денег с карты, но нужной суммы просто не было на счету, потому операция не прошла.

Вместе с тем борисовчанка заметила неудачную попытку списания денег со своего счета и тут же обратилась к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

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