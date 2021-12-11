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Торжественный прием в честь 30-летия организации прошел в Национальном олимпийском комитете Беларуси

11.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торжественный прием в честь 30-летия организации прошел в Национальном олимпийском комитете Беларуси

Яркие победы, личности и гордость страны. Сегодня можно поздравить спортсменов, их руководство и всех болельщиков. Этот год – юбилейный, 30-й, в истории Национального олимпийского комитета.  


Среди гостей – десятки олимпийских чемпионов, которые все эти годы наполняли наши сердца ликованием, заставляли радоваться и переживать на спортивных аренах и у экранов телевизоров. За 30 лет белорусские атлеты выступили на 14 Олимпиадах, завоевав 103 медали (21 одна из них золотая). Огромная заслуга Национального олимпийского комитета и в строительстве ультрасовременных спортивных комплексов по всей стране, а также в привлечении молодёжи в спорт. Олимпийское движение в Беларуси в последние годы получает все больший импульс. «Ни одной Олимпиады без награды», – именно такие цели ставят перед собой белорусские атлеты. И в год 30-летия собираются покорить зимний Пекин.

Также сегодня в торжественной обстановке презентовали олимпийскую форму, в которой наши атлеты выступят на Олимпиаде. Были подведены и итоги масштабного культурно-спортивного фестиваля «Вытокi», который в этом году охватил всю страну.

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Яркие победы, личности и гордость страны. Сегодня можно поздравить спортсменов, их руководство и всех болельщиков. Этот год – юбилейный, 30-й, в истории...
 
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