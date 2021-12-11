|
На полигоне под Борисовом испытали уникальную белорусскую реактивную систему залпового огня «Сапфир»
Источник материала: ОНТ
Будущее – за инновациями. Реактивную систему залпового огня «Сапфир» сегодня испытали на прочность на полигоне в Минской области. По характеристикам и эффективности этот боевой комплекс превосходит мировые аналоги.
«Сапфир» – инновационная разработка белорусского военпрома. Его предназначение – борьба с любыми видами бронетехники. Есть и уникальное свойство – траекторный подрыв, что позволяет поражать цель с точностью до одного метра. Из этого гранатомета можно вести огонь даже из закрытых помещений. При этом по техническим характеристикам он не уступает другим, более тяжелым образцам. И что важно – производство полностью белорусское.
Несмотря на небольшую массу, он способен поражать цели на расстоянии в 1 км. Система мобильная, одновременно может дать залп из трех или даже четырех установок. Здесь все зависит от задач. Впрочем, разработчики уже думают «инкрустировать» «Сапфиры» в беспилотники.
Отсутствие траекторного следа, практически бесшумный и довольно легкий – его вес всего 12 кг. Это лишь некоторые характеристики, которые делают белорусский «Сапфир» поистине уникальной разработкой. И что важно – незаметным для противников.
Новинку в классе реактивных систем залпового огня презентовали этим летом на международном форуме Milex. Интерес к разработке проявили зарубежные партнеры, но в первую очередь эта установка поступит на вооружение белорусской армии.
Арсенал белорусской армии регулярно обновляется. Так, сегодня в Гродненский гарнизон прибыли новые БТР из России: мощный двигатель, современные системы защиты – результат глубокой модернизации этой машины. Но есть и белорусский аналог – бронетранспортер В-2 – это новая и перспективная разработка. Секрет в универсальности: предусмотрена возможность оснащать машину различными боевыми модулями.
Эти разработки, каждая из которых укрепляет оборонный щит страны, подтверждают: Беларуси есть чем ответить и есть чем защитить суверенитет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне под Борисовом испытали уникальную белорусскую реактивную систему залпового огня «Сапфир»
Будущее – за инновациями. Реактивную систему залпового огня «Сапфир» сегодня испытали на прочность на полигоне в Минской области. По характеристикам и...
|
Архив (Разное)