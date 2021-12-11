На полигоне под Борисовом испытали уникальную белорусскую реактивную систему залпового огня «Сапфир»

Источник материала: ОНТ

Будущее – за инновациями. Реактивную систему залпового огня «Сапфир» сегодня испытали на прочность на полигоне в Минской области. По характеристикам и эффективности этот боевой комплекс превосходит мировые аналоги.





«Сапфир» – инновационная разработка белорусского военпрома. Его предназначение – борьба с любыми видами бронетехники. Есть и уникальное свойство – траекторный подрыв, что позволяет поражать цель с точностью до одного метра. Из этого гранатомета можно вести огонь даже из закрытых помещений. При этом по техническим характеристикам он не уступает другим, более тяжелым образцам. И что важно – производство полностью белорусское.

Виктор Можейко, директор оборонного предприятия: «Он способен уничтожать противника. Неважно, он будет находиться за бронеобъектом, в любом помещении находясь. Мы пробиваем стену, и осколочная боевая часть залетает за преграду и осколками уничтожает противника. Даже находясь в бронежилетах второго класса, вероятность остаться живым – практически нулевая. В настоящий момент мы его делаем как штурмовой. Это чисто по работе с пехотой. В следующем году на нашем предприятии мы должны сделать комплекс работ, довести его до окончательного варианта. Когда он способен будет уничтожать и бронеобъекты, и дзоты, и доты».

Несмотря на небольшую массу, он способен поражать цели на расстоянии в 1 км. Система мобильная, одновременно может дать залп из трех или даже четырех установок. Здесь все зависит от задач. Впрочем, разработчики уже думают «инкрустировать» «Сапфиры» в беспилотники.

Отсутствие траекторного следа, практически бесшумный и довольно легкий – его вес всего 12 кг. Это лишь некоторые характеристики, которые делают белорусский «Сапфир» поистине уникальной разработкой. И что важно – незаметным для противников.

Новинку в классе реактивных систем залпового огня презентовали этим летом на международном форуме Milex. Интерес к разработке проявили зарубежные партнеры, но в первую очередь эта установка поступит на вооружение белорусской армии.

Илья Косьяненко, представитель предприятия спецэкспортера: «Среди 10 тысяч компаний, участвующих на мировых рынке, производящих продукцию вооружений и военной техники, только пять мировых компаний занимаются производством гранатометных комплексов. Мы понимаем, почему это изделие сложное: твердотопливный двигатель, взрывная часть. Элементы взрывателя – все это, по сути, является отдельной отраслью. В Беларуси же поставлена задача по 100% локализации и производству всех компонентов этого изделия».

Арсенал белорусской армии регулярно обновляется. Так, сегодня в Гродненский гарнизон прибыли новые БТР из России: мощный двигатель, современные системы защиты – результат глубокой модернизации этой машины. Но есть и белорусский аналог – бронетранспортер В-2 – это новая и перспективная разработка. Секрет в универсальности: предусмотрена возможность оснащать машину различными боевыми модулями.

Эти разработки, каждая из которых укрепляет оборонный щит страны, подтверждают: Беларуси есть чем ответить и есть чем защитить суверенитет.

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