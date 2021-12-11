ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опубликован трейлер фильма «Соник в кино 2»

11.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Опубликован трейлер фильма «Соник в кино 2»

На YouTube опубликован трейлер фильма «Соник в кино 2» по мотивам видеоигры от Sega.


Также это продолжение прошлогодней картины, которая собрала неплохую кассу в прокате (320 миллионов долларов).  

Помимо главного героя – ежа Соника – в трейлере показали Ехидну Наклза и Майлза «Тейлза» Прауэра. В первой части их не было. Но вот кто замечен в продолжении, так это актеры Джеймс Марсден и Джим Кэрри.  

Премьера назначена на весну 2022 года.

Фото: скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube опубликован трейлер фильма «Соник в кино 2» по мотивам видеоигры от Sega. Также это продолжение прошлогодней картины, которая собрала неплохую кассу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by