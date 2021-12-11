Источник материала: ОНТ

На YouTube опубликован трейлер фильма «Соник в кино 2» по мотивам видеоигры от Sega.





Также это продолжение прошлогодней картины, которая собрала неплохую кассу в прокате (320 миллионов долларов).

Помимо главного героя – ежа Соника – в трейлере показали Ехидну Наклза и Майлза «Тейлза» Прауэра. В первой части их не было. Но вот кто замечен в продолжении, так это актеры Джеймс Марсден и Джим Кэрри.

Премьера назначена на весну 2022 года.

Фото: скриншот из видео

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