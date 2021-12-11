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Электротранспорт, беспилотники и ID-карты: современные решения представили на форуме «Государство. Бизнес. Граждане» в Могилеве

11.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Электротранспорт, беспилотники и ID-карты: современные решения представили на форуме «Государство. Бизнес. Граждане» в Могилеве

Электротранспорт, беспилотники, ID-карты! Современные цифровые решения в промышленности, транспорте, строительстве и образовании. Очередной город на карте регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане» – Могилёв.


В течение последних двух лет современная беспроводная связь повлекла прорыв в применении роботизированной и дистанционно-управляемой техники. Облачный интернет подтвердил значимость в проектах с машиностроительными гигантами, в точном земледелии, в совместной работе с Национальной академией наук. IT-эксперты выезжают в регионы, чтобы обсудить с представителями власти, бизнеса и образования применение технологий будущего в различных сферах, но с учётом конкретной местности.

Форум в Могилёве подведет итоги предыдущих встреч в других областных центрах. Организаторы надеются, что полученные знания помогут специалистам разных сфер быстрее постичь основы и получить бонусы от цифровизации.

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