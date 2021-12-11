Митинги, помощь детских психологов и врачей: что происходит в кризисном центре на границе Беларуси и Польши

Источник материала: ОНТ

Беженцы предпринимают отчаянные попытки воззвать к гуманности и соблюдению международного права на убежище. Сегодня снова устроили стихийный митинг. И очередной визит в кризисный центр – туда приехали педагоги-психологи: детям окажут поддержку и организуют при необходимости обучение.





Еще одна отчаянная попытка. Плакаты с требованиями, просьбами и воззваниями как последняя надежда достучаться до западных политиков, чтобы они услышали и поняли: людям нужна помощь. Они не теряют надежды и ждут гуманитарного коридора в Германию.

Но официальная Европа продолжает хранить молчание. Хотя нет. Именно сегодня в ЕС выступили. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление: «В День прав человека мы обязуемся удвоить наши усилия, чтобы проявлять солидарность и возвышать свой голос в поддержку угнетенных и тех, кто находится под угрозой, где бы они ни жили».

Эти люди на границе уже 33-й день, и для них, угнетенных, вынужденных покинуть разрушенные западными демократиями дома, эти слова политика звучат как издевательство.

Всё это: долгое ожидание и состояние неопределённости – сказываются на психологическом состоянии. Белорусская сторона учитывает и это и старается помочь. В лагерь прибыли педагоги-психологи из Гродно. Совместно с иракскими представителями ЮНИСЕФ специалисты проанализируют ситуацию, в каком состоянии дети, и при необходимости начнут с ними работать.

Сначала психологи осмотрели лагерь. Несколько зон зона отдыха, где беженцы спят, прогулочная зона – люди разминают ноги там, где ездили погрузчики. И игровая – дети гоняют мяч возле больших дверей. Здесь много места. Но стало тесно, как только беженцы заметили представителей.

Первым делом проведут перепись детского населения в лагере и с помощью анкет выяснят, кто на каких языках разговаривает, есть ли среди беженцев учителя и есть ли необходимость организовать обучение.

И конечно же, психологическая помощь. Её окажут всем, кто в ней нуждается. В лагере также продолжают работать медики. Насморк, першение в горле, боли в животе – это основные жалобы, с которыми беженцы в транспортно-логистическом центре обращаются к нашим врачам. В кризисном центре остаются и беременные женщины. И сегодня в экстренном порядке одну из них на третьем месяце беременности доставили в больницу.

Также стало известно имя мальчика, которому вчера помогли появиться на свет гродненские врачи. Отец рассказал, что его зовут Навар. Он родился совершенно здоровым, и сейчас с ним все в порядке. Всё необходимое для него также доставлено.

Белорусы продолжают реагировать на просьбы беженцев. Они рассказали, что в лагере не хватает детских сосок – сейчас их закупают и вскоре раздадут. В целом уже роздано практически 150 тонн гуманитарного груза. Белорусский Красный Крест уже разгрузил продукты питания, которые вчера доставили представители международной организации по миграции. Всего порядка 20-ти тонн, этого хватит как минимум на неделю. Об остальном, пока беженцы ждут гуманитарного коридора, позаботятся белорусы.

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