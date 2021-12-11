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Состоялась презентация новой экипировки национальной олимпийской сборной для Игр-2022. Как будут выглядеть наши спортсмены? (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Презентация новой экипировки национальной олимпийской сборной нашей страны, которую спортсмены будут демонстрировать на себе во время Игр-2022 в Пекине, состоялась в ходе торжественного вечера, посвященного 30-летию Национального олимпийского комитета. Об этом
Производитель экипировки для наших спортсменов, как и в случае с летней Олимпиадой в Токио, – частное торговое унитарное предприятие «Соло-Пинск».
Разработка дизайна принадлежит работникам НОК Беларуси совместно со специалистами фирмы. Во время презентации было отмечено, что легкая и удобная одежда понравилась спортсменам.
Фото: БЕЛТА
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Состоялась презентация новой экипировки национальной олимпийской сборной для Игр-2022. Как будут выглядеть наши спортсмены? (ФОТО)
Презентация новой экипировки национальной олимпийской сборной нашей страны, которую спортсмены будут демонстрировать на себе во время Игр-2022 в Пекине, состоялась...
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