Состоялась презентация новой экипировки национальной олимпийской сборной для Игр-2022. Как будут выглядеть наши спортсмены? (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Презентация новой экипировки национальной олимпийской сборной нашей страны, которую спортсмены будут демонстрировать на себе во время Игр-2022 в Пекине, состоялась в ходе торжественного вечера, посвященного 30-летию Национального олимпийского комитета. Об этом пишет БЕЛТА.

Производитель экипировки для наших спортсменов, как и в случае с летней Олимпиадой в Токио, – частное торговое унитарное предприятие «Соло-Пинск».

Разработка дизайна принадлежит работникам НОК Беларуси совместно со специалистами фирмы. Во время презентации было отмечено, что легкая и удобная одежда понравилась спортсменам.

























Фото: БЕЛТА

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