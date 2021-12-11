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Женщина сбила пешехода и протаранила осветительную мачту – перепутала педали

11.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня, 10 декабря, около 14:15 39-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила пешехода и протаранила осветительную мачту. Она перепутала педали. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Сегодня, 10 декабря, около 14:15 39-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила пешехода и протаранила осветительную мачту. Она перепутала педали. Об этом сообщает УГАИ...
 
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