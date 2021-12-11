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Женщина сбила пешехода и протаранила осветительную мачту – перепутала педали
Источник материала: ОНТ
Сегодня, 10 декабря, около 14:15 39-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила пешехода и протаранила осветительную мачту. Она перепутала педали. Об этом
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Сегодня, 10 декабря, около 14:15 39-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила пешехода и протаранила осветительную мачту. Она перепутала педали. Об этом сообщает УГАИ...
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