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Слишком милое видео. В мастерской учителя по рисованию живет слепой кот и вдохновляет юных художников
Источник материала: ОНТ
В историях с беспородными животными самым определяющим является то, попали они в семью и любят ли их там. В интернете завирусилось видео со слепым, но очень милым котейкой. На историю
Видеокадры позволяют заметить, как слепой кот, ступая очень аккуратно и поднимая лапки повыше, прохаживается по знакомому помещению. Котейка явно живет в окружении любви и заботы, потому что не боится посторонних. Ролик вызвал умиление в Сети.
Комментаторы единогласно признали видео очень милым.
Фото:
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Слишком милое видео. В мастерской учителя по рисованию живет слепой кот и вдохновляет юных художников
В историях с беспородными животными самым определяющим является то, попали они в семью и любят ли их там. В интернете завирусилось видео со слепым, но очень милым...
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