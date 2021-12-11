Слишком милое видео. В мастерской учителя по рисованию живет слепой кот и вдохновляет юных художников

Источник материала: ОНТ

В историях с беспородными животными самым определяющим является то, попали они в семью и любят ли их там. В интернете завирусилось видео со слепым, но очень милым котейкой. На историю обратил внимание Ptencoff.

Видеокадры позволяют заметить, как слепой кот, ступая очень аккуратно и поднимая лапки повыше, прохаживается по знакомому помещению. Котейка явно живет в окружении любви и заботы, потому что не боится посторонних. Ролик вызвал умиление в Сети.

Комментаторы единогласно признали видео очень милым.

«Наимилейшее существо», «И на запах, на запах спешу на мягких лапах…», «Главное, что любимый», «Не жалейте, животные не воспринимают свои отклонения от нормы так, как человек. Котик уже привык, ориентируется на звуки, обоняние. Главное, его любят и за ним ухаживают», – писали интернет-пользователи.

Фото: depositphotos.com

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