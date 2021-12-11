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Пешеход погиб в ДТП на проспекте Независимости в Минске

11.12.2021 09:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП на проспекте Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 4.15 39-летний водитель ехал на автомобиле "Фольксваген" по проспекту Независимости со стороны ул.Толбухина в направлении ул.Волгоградской и сбил мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Проводится проверка, на месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в том, что все автомобили успели остановиться, и при переходе следить за дорожной обстановкой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в том, что все автомобили успели остановиться,...
 
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