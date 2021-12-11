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Умер Михаил Финберг

11.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер Михаил Финберг

На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг.

О времени и месте прощания станет известно позже.

Михаил Яковлевич Финберг с 1987 г. был художественным руководителем – директором Государственного концертного оркестра Беларуси. В 2006 г. награжден Орденом Франциска Скорины. Финберг являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства, а также почетным гражданином Мозыря.



Фото: архив БЕЛТА

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На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг. О времени и месте прощания станет известно позже. Михаил Яковлевич Финберг с 1987 г. был...
 
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