Петух выпустил курицу из западни. Только посмотрите, какой он смышленый! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Удивительное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике петух доказал, что птицы – очень даже смышленые. Только посмотрите, как он освободил курицу из западни. Она, видимо, не сразу поверила в то, что ее так быстро спасли.





Комментаторы были в восторге от умной птицы.





Фото: Pixabay.com

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