ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Петух выпустил курицу из западни. Только посмотрите, какой он смышленый! (ВИДЕО)

11.12.2021 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Петух выпустил курицу из западни. Только посмотрите, какой он смышленый! (ВИДЕО)

Удивительное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике петух доказал, что птицы – очень даже смышленые. Только посмотрите, как он освободил курицу из западни. Она, видимо, не сразу поверила в то, что ее так быстро спасли.


Комментаторы были в восторге от умной птицы.


Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительное видео опубликовал ridus.ru. В ролике петух доказал, что птицы – очень даже смышленые. Только посмотрите, как он освободил курицу из западни. Она, видимо, не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Минского района задержан за оскорбление военнослужащего
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by