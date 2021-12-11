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Петух выпустил курицу из западни. Только посмотрите, какой он смышленый! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Удивительное видео опубликовал
В ролике петух доказал, что птицы – очень даже смышленые. Только посмотрите, как он освободил курицу из западни. Она, видимо, не сразу поверила в то, что ее так быстро спасли.
Комментаторы были в восторге от умной птицы.
Фото: Pixabay.com
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Удивительное видео опубликовал ridus.ru. В ролике петух доказал, что птицы – очень даже смышленые. Только посмотрите, как он освободил курицу из западни. Она, видимо, не...
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