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Житель Минского района задержан за оскорбление военнослужащего

11.12.2021 11:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района задержан за оскорбление военнослужащего, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники могилевского управления ГУСБ МВД установили 34-летнего жителя Минского района, который в декабре прошлого года в деструктивном Telegram-канале оставил оскорбительный комментарий под постом о военнослужащем внутренних войск МВД из Бобруйска. "При этом комментатор, являющийся директором одного из частных предприятий столицы, с героем публикации знаком не был, в конфликты с ним не вступал. Свое сообщение отправил на эмоциях, поддавшись влиянию различных интернет-источников", - рассказали в МВД.

Установлено, что мужчина подобным образом в интернете оскорбил не только военнослужащего из Бобруйска, но и более 10 представителей других правоохранительных ведомств.

Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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