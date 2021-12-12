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Женщина накормила мартышку наркотиками и попыталась смыть ее в унитаз

12.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина накормила мартышку наркотиками и попыталась смыть ее в унитаз

Жительница Уэльса (Великобритания) Вики Холланд была приговорена к условному сроку за жестокое обращение с животными. Женщина накормила кокаином мартышку, а после пыталась смыть животное в унитаз. На историю обращает внимание The Independent, издание ссылается на королевское общество защиты животных RSPCA.

Холланд признала вину в трех нарушениях «Закона о защите животных». В интернете были опубликованы ролики, на которых запечатлены издевательства над мартышкой.

На первом видео британка пытается смыть животное в унитаз. В другом ролике женщина кормит обезьяну белым порошком.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Жительница Уэльса (Великобритания) Вики Холланд была приговорена к условному сроку за жестокое обращение с животными. Женщина накормила кокаином мартышку, а после...
 
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