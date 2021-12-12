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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби чемпионата «Формулы-1»

12.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби чемпионата «Формулы-1»

Близится к завершению один из самых захватывающих сезонов «Формулы-1». Судьба чемпионского титула решится в Абу-Даби на заключительном Гран-при. И сегодня состоялась квалификация гонки.

Победу одержал пилот команды «Рэд Булл» Макс Ферстаппен. 

Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» стал вторым, уступив голландцу почти 4 десятых секунды.

Таким образом, завтра два претендента на титул стартуют с первого ряда. Напомним, что в чемпионской гонке у Хэмилтона и Ферстаппена сейчас одинаковое количество очков.

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Близится к завершению один из самых захватывающих сезонов «Формулы-1». Судьба чемпионского титула решится в Абу-Даби на заключительном Гран-при. И сегодня...
 
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