Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби чемпионата «Формулы-1»

Источник материала: ОНТ

Близится к завершению один из самых захватывающих сезонов «Формулы-1». Судьба чемпионского титула решится в Абу-Даби на заключительном Гран-при. И сегодня состоялась квалификация гонки.

Победу одержал пилот команды «Рэд Булл» Макс Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» стал вторым, уступив голландцу почти 4 десятых секунды.

Таким образом, завтра два претендента на титул стартуют с первого ряда. Напомним, что в чемпионской гонке у Хэмилтона и Ферстаппена сейчас одинаковое количество очков.

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