Женская сборная Беларуси заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Хохфильцене прошла и женская эстафета. К сожалению, на этот раз белорусская сборная порадовать болельщиков не смогла.

Еще до начала гонки стало известно, что команде по состоянию здоровья не сможет помочь Динара Алимбекова – ее на втором этапе заменила Ирина Кручинкина.

Также на старт вышли Ирина Лещенко, Елена Кручинкина и Анна Сола. Наши девушки допустили 14 промахов, но обошлись без штрафных кругов. И все же для борьбы за места на пьедестале этого, конечно, было недостаточно.

В итоге белоруски заняли 12-е место. Победу одержали шведские биатлонистки. Серебро выиграли россиянки, третьи – француженки.

Итак, сегодня нашим спортсменам не удалось завоевать награды. Но хорошие шансы на очередные медали у нас есть.

Особое внимание завтра – к женской гонке преследования. Первой на дистанцию уйдет победительница спринта Анна Сола. Причем на старте ее преимущество перед ближайшей преследовательницей будет составлять почти 50 секунд.

Поборется за пьедестал и Динара Алимбекова. У нее 8-й стартовый номер.

Также завтра состоится и мужская эстафетная гонка.

Фото: Прессбол

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