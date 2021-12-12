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Женская сборная Беларуси заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

12.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сегодня в Хохфильцене прошла и женская эстафета. К сожалению, на этот раз белорусская сборная порадовать болельщиков не смогла.

Еще до начала гонки стало известно, что команде по состоянию здоровья не сможет помочь Динара Алимбекова – ее на втором этапе заменила Ирина Кручинкина.

Также на старт вышли Ирина Лещенко, Елена Кручинкина и Анна Сола. Наши девушки допустили 14 промахов, но обошлись без штрафных кругов. И все же для борьбы за места на пьедестале этого, конечно, было недостаточно.

В итоге белоруски заняли 12-е место. Победу одержали шведские биатлонистки. Серебро выиграли россиянки, третьи – француженки.

Итак, сегодня нашим спортсменам не удалось завоевать награды. Но хорошие шансы на очередные медали у нас есть.

 Особое внимание завтра – к женской гонке преследования. Первой на дистанцию уйдет победительница спринта Анна Сола. Причем на старте ее преимущество перед ближайшей преследовательницей будет составлять почти 50 секунд.

Поборется за пьедестал и Динара Алимбекова. У нее 8-й стартовый номер.

Также завтра состоится и мужская эстафетная гонка.  

Фото: Прессбол

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Сегодня в Хохфильцене прошла и женская эстафета. К сожалению, на этот раз белорусская сборная порадовать болельщиков не смогла. Еще до начала гонки стало известно,...
 
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