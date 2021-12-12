Вторая жизнь «заброшек»: в Гомельской области пустующие здания стали площадками для предпринимательских проектов

Источник материала: ОНТ

Новые производства, детские развлекательные комплексы и даже семейные медицинские центры. В Гомельской области старые пустующие здания переходят в частные руки и вместо убытков начинают приносить прибыль.





Речь о бывших государственных объектах, которые еще совсем недавно нуждались в ремонте, но, в итоге, стали площадками для интересных предпринимательских проектов.

Любой успешный бизнес всегда начинается с помещения. Как было с этим детским центром в Гомеле. Двухэтажное здание бывшего кинотеатра, возможно, так и осталось бы бесхозным, если бы не частная инициатива. Выкупили, отремонтировали, завезли оборудование – теперь здесь самый большой в стране парк семейного отдыха.

Посещаемость – около тысячи человек за выходные. Батуты, горки, шариковые бассейны и лабиринты. Некогда ветхое здание теперь не узнать. Частник вложил в проект около 1,5 млн рублей. Сумма, конечно, немаленькая, но строительство с нуля обошлось бы намного дороже.

По такому же пути пошли и авторы этого проекта. Когда родилась идея открыть частный медицинский центр, стали искать подходящее помещение в центре города. Предложили невостребованную дореволюционную постройку – когда-то она использовалась в военных целях. Аукцион, оформление, реконструкция – так началась новая жизнь старого здания.

Ежегодно регион выставляет на торги более 200 объектов коммунальной собственности. В основном, это здания в бывших военных городках, закрытые школы, детсады, бани и клубы в сельской местности. Но есть, к примеру, и крупные заводы в областном центре. Обычно они требуют ремонта, но при этом очень дорогие в содержании.

Завод измерительных приборов – это не просто здание, а целый комплекс сооружений общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Коллектив переехал в свободную экономическую зону, и цеха остались пустовать. А здесь – хоть новые заводы открывай, хоть в многоквартирные дома все это переделывай.

Система налажена как часы: любое здание, которое по каким-либо причинам перестает эксплуатироваться, тут же ставится на учет. Законодательство предлагает разные способы возвращения к жизни – продажа, аренда, безвозмездная передача и даже снос. Но это уже в крайнем случае. Обычно все заканчивается аукционом и появлением нового собственника.

Приобретая помещение, покупатель принимает на себя ряд серьезных обязательств. Но, как правило, сегодня бизнес ведет себя ответственно. Получается, заброшенные здания приносили убытки, а теперь – доход. И это не просто стимулирует, но и вдыхает в экономику региона новую жизнь – рабочие места, дополнительные поступления в бюджет и, в целом, улучшение качества жизни.

Авторам интересных идей предлагают воспользоваться Единой информационной базой на сайте комитета госимущества. Найти подходящий вариант для инвестирования можно в режиме реального времени.

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