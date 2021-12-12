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Более 70 человек погибли, 200 тысяч остались без света в США из-за урагана

12.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 70 человек погибли, 200 тысяч остались без света в США из-за урагана

На восток США обрушился ураган, оставивший без электричества 200 тысяч человек. Об этом информирует РИА «Новости».

По сведениям источника, порядка 72 тысяч пользователей заявили об отсутствии электричества в штате Кентукки, около 138 тысяч – в штате Теннесси.

Стихия унесла жизни свыше 70 человек только в Кентукки. Об этом заявил губернатор штата Энди Бэшир. Один человек погиб в Арканзасе, трое – в Теннесси.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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На восток США обрушился ураган, оставивший без электричества 200 тысяч человек. Об этом информирует РИА «Новости». По сведениям источника, порядка 72 тысяч...
 
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