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Более 70 человек погибли, 200 тысяч остались без света в США из-за урагана
Источник материала: ОНТ
На восток США обрушился ураган, оставивший без электричества 200 тысяч человек. Об этом
По сведениям источника, порядка 72 тысяч пользователей заявили об отсутствии электричества в штате Кентукки, около 138 тысяч – в штате Теннесси.
Стихия
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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На восток США обрушился ураган, оставивший без электричества 200 тысяч человек. Об этом информирует РИА «Новости». По сведениям источника, порядка 72 тысяч...
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