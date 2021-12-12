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Как доить коров, пахать на тракторе и делать кухонные плиты. Новая серия проекта «Особенности национальной работы»
Источник материала: ОНТ
Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить. И на себе испытать все особенности национальной работы.
Дмитрий Терехов решил поменять шумную белорусскую столицу на тихую и уютную деревню в Щучинском районе Гродненской области. Ведущий на день стал полноценным сотрудником сельхозпредприятия «Протасовщина». Доил коров, готовил и разносил корм буренкам, витаминизировал телят. Словом, превратился в настоящего работника совхоза.
Анастасия Мачульская оказалась на предприятии, которое выпускает известные белорусские газовые (и не только) плиты. Настя, несмотря на свою хрупкость, отлично вписалась в коллектив Gefest и под присмотром специалистов освоила полный цикл высококачественного производства.
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Как доить коров, пахать на тракторе и делать кухонные плиты. Новая серия проекта «Особенности национальной работы»
Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и...
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