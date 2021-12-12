Более 1400 новобранцев пограничных войск принесли присягу на верность белорусскому народу

Источник материала: ОНТ

Пополнение прибыло в военные войска. Сегодня по всем воинским частям прошла присяга на верность белорусскому народу.

Более 1400 новобранцев уже освоили начальную военную подготовку, топографию и тактику пограничной службы. В осеннем призыве около 70% парней имеют среднее специальное или среднее техническое образование. Есть также призывники с высшим образованием.

Отбор проходил так, чтобы полученные новобранцами профессии можно было применить в пограничной службе.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Отбор проводится заблаговременно, наши офицеры выезжают в военные комиссариаты, где беседуют с командованием военкоматов, с родителями. Полностью изучают данные пограничников, личные дела, чем они занимались, как учились. Все, естественно, проходят психологический отбор, только потом мы их призываем на пограничные места».

Солдат продолжат обучать по специальности – инспектор погранслужбы. Следующий этап – получение профильных знаний по инженерному обеспечению, кинологии, управлению автотранспортом.

И только после всего этого их распределят на погранзаставы, где они приступят непосредственно к охране государственной границы. У службы , кстати, есть своя географическая «деталь»: каждый пятый пограничник в нашей стране – выходец из Гомельской области.

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