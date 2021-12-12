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Екатерина Худинец: я прекрасно понимаю, что пожертвовала своей карьерой за границей. В рубрике «Хорошие люди» – девушка, создавшая собственный джазовый мир для маленьких белорусов
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут среди нас. В разных городах или поселках они так же каждый день ходят на работу, решают свои бытовые вопросы, ищут смысл жизни и свои поводы для радости, но при этом создают вокруг себя свой собственный уникальную атмосферу. Сегодня мы расскажем о девушке из Жодино. В ее музыкальной карьере есть и гастроли с Натальей Орейро и учеба в джазовой академии Вены. Но главное – огромное желание создать собственный джазовый мир для самых маленьких жителей родной страны. «Хорошие люди» на ОНТ.
Им от 10 до 14, и они легко отличат свинг от бибопа, а звучание тромбона от трубы. Год назад они стали первыми учениками джазовой школы, где каждого учат слушать, чувствовать и понимать музыку.
Теперь они сами рассказывают, что это перевернуло их детский мир, который так заманчиво зовет в TikTok. Всt потому, что одна талантливая белорусская девушка решила – она точно из джаза и ей есть,
Она могла бы заниматься только своей личной музыкальной карьерой. Закончила Минский музыкальный колледж, потом университет культуры и магистратуру. Несколько лет назад успешно выступала со своим бендом, но решила, что может не только дарить музыку, но и увлекать людей новыми знаниями, эмоциями и чувствами. Не хватало именно джазового образования.
В 2018 году в Венской академии джаза начинались экзамены, и она купила билет в Австрию.
Она сразу сказала – уезжает, чтобы вернуться. Но на пути к джазовой мечте появилось серьезное финансовое испытание. Стоимость всего обучения превышала 18 тысяч евро. Сбережений хватало только на первый семестр. Она могла бы продолжить зарабатывать музыкой, но в Австрии для этого нужен отдельный сертификат. Выступив однажды на закрытом празднике для тех, кто знает русский, она случайно познакомилась с человеком, который искал помощницу по хозяйству.
Вот такой сценарий в лучших традициях фильмов о музыке и мечтах. Вскоре ей удалось получить грант и ощутимую скидку на стоимость обучения. Во время жизни в Вене она попала в команду большого турне Натальи Орейро и даже приезжала выступить с ней на одной сцене в Минске.
Но когда заветный диплом джазовой академии был в руках, вернулась на свою малую Родину, с чего и решила начать свою новую музыкальную историю.
Полгода она открывала джаз для детей в Жодино, а после на занятия стали приглашать и в столицу. Сейчас у нее разные возрастные группы, в которые иногда слушать музыку детей приводят раньше, чем они попробуют что-то спеть. Катерина часто повторяет – она не растит артистов, ее цель – сделать чей-то маленький мир ярче и увлекательнее! А вот с теми, кто серьезно настроен связать свою жизнь с музыкой, она в качестве преподавателя занимается в Университете культуры.
Сейчас ее школа работает больше года. То, во что когда-то практически никто не верил, теперь возвращается ей горящими глазами маленьких открывателей и десятками вопросов о том, какую эпоху они будут слушать в следующий раз или на каком инструменте попробуют сыграть.
Конечно, она мечтает, что когда-нибудь кабинеты, где проходят занятия, сменятся на одно здание ее школы. Там обязательно будут свой рояль и контрабас. И еще много того, что только пока кажется невозможным.
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Екатерина Худинец: я прекрасно понимаю, что пожертвовала своей карьерой за границей. В рубрике «Хорошие люди» – девушка, создавшая собственный джазовый мир для маленьких белорусов
Мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут среди нас. В разных городах или поселках они так же каждый день ходят на работу, решают...
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