Екатерина Худинец: я прекрасно понимаю, что пожертвовала своей карьерой за границей. В рубрике «Хорошие люди» – девушка, создавшая собственный джазовый мир для маленьких белорусов

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут среди нас. В разных городах или поселках они так же каждый день ходят на работу, решают свои бытовые вопросы, ищут смысл жизни и свои поводы для радости, но при этом создают вокруг себя свой собственный уникальную атмосферу. Сегодня мы расскажем о девушке из Жодино. В ее музыкальной карьере есть и гастроли с Натальей Орейро и учеба в джазовой академии Вены. Но главное – огромное желание создать собственный джазовый мир для самых маленьких жителей родной страны. «Хорошие люди» на ОНТ.





Им от 10 до 14, и они легко отличат свинг от бибопа, а звучание тромбона от трубы. Год назад они стали первыми учениками джазовой школы, где каждого учат слушать, чувствовать и понимать музыку.

Теперь они сами рассказывают, что это перевернуло их детский мир, который так заманчиво зовет в TikTok. Всt потому, что одна талантливая белорусская девушка решила – она точно из джаза и ей есть,

Она могла бы заниматься только своей личной музыкальной карьерой. Закончила Минский музыкальный колледж, потом университет культуры и магистратуру. Несколько лет назад успешно выступала со своим бендом, но решила, что может не только дарить музыку, но и увлекать людей новыми знаниями, эмоциями и чувствами. Не хватало именно джазового образования.

В 2018 году в Венской академии джаза начинались экзамены, и она купила билет в Австрию.

Екатерина Худинец, основатель джазовой школы: «Меня даже коллеги-музыканты не поняли, сказали: «Зачем тебе это надо? Ты же уедешь и потеряешь все эти места, а сейчас мы так хорошо работаем». Но я очень четко для себя расставила приоритеты. Для меня важнее два года своей жизни потратить, чтобы доработать ту информацию, которая и так во мне была, получить этот диплом. Я помню, что я сдала экзамен и мне сказали: «Хорошо, мы заинтересованы в Вас, Вы приняты».

Она сразу сказала – уезжает, чтобы вернуться. Но на пути к джазовой мечте появилось серьезное финансовое испытание. Стоимость всего обучения превышала 18 тысяч евро. Сбережений хватало только на первый семестр. Она могла бы продолжить зарабатывать музыкой, но в Австрии для этого нужен отдельный сертификат. Выступив однажды на закрытом празднике для тех, кто знает русский, она случайно познакомилась с человеком, который искал помощницу по хозяйству.

Катерина Худинец, основатель джазовой школы: «Он удивился, так как прогуглил мое имя, и сказал: «Вы же – артист, музыкант, вы что будете мыть у меня полы?». Я ж это умею, конечно, буду! И за пять евро в час я приходила, утюжила белье, делала все, что нужно по хозяйству. И, когда я один раз ему пожарила котлеты, он поднял мой гонорар на семь евро. У меня карьерный рост за месяц состоялся с пяти евро до пятидесяти евро в день. Потом приехала семья, и каким-то чудом у них не смогла приехать няня. Я говорю: «Я полы мыть умею, вот это еще умею и с детьми – тоже умею!». И я стала работать няней в семье».

Вот такой сценарий в лучших традициях фильмов о музыке и мечтах. Вскоре ей удалось получить грант и ощутимую скидку на стоимость обучения. Во время жизни в Вене она попала в команду большого турне Натальи Орейро и даже приезжала выступить с ней на одной сцене в Минске.

Но когда заветный диплом джазовой академии был в руках, вернулась на свою малую Родину, с чего и решила начать свою новую музыкальную историю.

Катерина Худинец, основатель джазовой школы: «Моя семья живет в Жодино, и мама принесла мне с работы газету с объявлением. Там было написано, что ищут молодых предпринимателей, которых можно поддержать в начинаниях. И мама сказал: «Это же ты!» Мы собрали документы, и мне выдали грант еще и в Беларуси. При этом, кто-то хочет открыть парикмахерскую – им надо сушилка, ножницы, все серьезные вещи просили! А я просила маракасы, барабаны, коврики для йоги, потому что мы делали на них гимнастику – очень странные вещи».

Полгода она открывала джаз для детей в Жодино, а после на занятия стали приглашать и в столицу. Сейчас у нее разные возрастные группы, в которые иногда слушать музыку детей приводят раньше, чем они попробуют что-то спеть. Катерина часто повторяет – она не растит артистов, ее цель – сделать чей-то маленький мир ярче и увлекательнее! А вот с теми, кто серьезно настроен связать свою жизнь с музыкой, она в качестве преподавателя занимается в Университете культуры.

Сейчас ее школа работает больше года. То, во что когда-то практически никто не верил, теперь возвращается ей горящими глазами маленьких открывателей и десятками вопросов о том, какую эпоху они будут слушать в следующий раз или на каком инструменте попробуют сыграть.

Конечно, она мечтает, что когда-нибудь кабинеты, где проходят занятия, сменятся на одно здание ее школы. Там обязательно будут свой рояль и контрабас. И еще много того, что только пока кажется невозможным.

Катерина Худинец, основатель джазовой школы: «Я прекрасно понимаю, что, возможно, пожертвовала своей карьерой за границей, хотя это было мое желание – уехать оттуда, чтобы здесь применить эти знания. Когда мне задали вопрос: «Джаз в Беларуси? Какое право ты имеешь преподавать?» Я говорю: «Я закончила Австрийскую джазовую академию». Мне кажется, что так не бывает! Так бывает только, если это нужно, если так должно было быть. Потому что придумать такое было невозможно!».

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