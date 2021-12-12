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Михаил Финберг: надо все делать с любовью, чтобы она через сердце шла к стране и людям. Памяти Маэстро
Источник материала: ОНТ
Печальная новость
«Человек-оркестр» и профессионал с большой буквы. Благодаря своему неординарному таланту Михаил Финберг создал Национальный академический концертный оркестр – один из самых узнаваемых брендов страны, знают его далеко за рубежом.
Имя дирижера мелькало в тысячах афиш по всему миру и всегда было «знаком качества». О таких людях говорят – уходит эпоха.
С этой мыслью он продолжал творить до последних дней. Народный артист, лауреат ордена Франциска Скорины, почетный гражданин... С пяти лет освоил барабан, играл на скрипке и тромбоне. Успешно окончил консерваторию, а после решился и стал дирижером.
Именно в цирке Михаил Финберг создал оркестр, который был лучшим в стране. В 1987 году Михаил Яковлевич стал художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки.
В 2005-м оркестр стал национальным, через пять лет получил новый статус – академического. Мастер гордился, что в его коллективе играют его же ученики, но уже в статусе докторов наук. Пять лет оркестр бессменно работал в Италии, музыканты объездили всю Европу и страны СНГ.
Михаил Финберг был первым белорусом, который сопровождал в Дублине выступление Филиппа Киркорова на «Евровидении» в 1995-м. После он помог засиять новым талантам. В интервью признавался, в числе выходцев из оркестра Бьянка, Тео, Немо, Колдун и Наталья Тамело и многие другие.
Он любил свою работу и любил Родину. За 34 года существования оркестра он радовал зрителя во всех уголках Беларуси. Провел больше 300 фестивалей. Но самым ярким в его творческой карьере был «Славянский базар».
Больше 30 лет Михаил Финберг – участник Славянского базара. Все эти годы, каждое лето, Михаил Яковлевич – на конкурсе молодых исполнителей, всегда на сцене, рядом с участниками. Исполнение песен под живой оркестр – это особенность «Славянского базара».
Михаил Финберг остается одним из самых титулованных белорусских музыкантов. 5 лет назад – на Площади лауреатов специальной награды Президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию» зажглась именная звезда Национального академического оркестра под управлением маэстро. Сегодня здесь живые цветы. В память о музыканте. Вечная, как и его творчество.
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Михаил Финберг: надо все делать с любовью, чтобы она через сердце шла к стране и людям. Памяти Маэстро
Печальная новость пришла этим субботним утром. Сегодня не стало народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Еще в начале недели дирижер чувствовал себя хорошо,...
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